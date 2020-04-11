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強烈龍捲風威脅 美國南部州復活節天氣差

世界日報 / 編譯孫梁／綜合10日電

美國南方部分地區在復活節期間將出現惡劣天氣，面臨雷雨、強風、冰雹和龍捲風的襲擊，惡劣天氣11日將首先威脅到德州，12日在路易斯安納、密西西比和阿拉巴馬州等地肆虐後，13日開始向大西洋沿岸移動。

奧克拉荷馬州的風暴預測中心10日表示，復活節惡劣天氣的威脅風險為4至5級，將對阿拉巴馬州的伯明翰和圖斯卡魯沙、密西西比州的傑克森和路易斯安納州的門羅市等廣大地區造成嚴重威脅，強風略過的地帶將出現破壞性極強的龍捲風，最危險的地區包括從路州北部到阿拉巴馬州中部，和從休士頓到洛麗市的廣大地區。

在新冠疫情大流行之際來臨的風暴，將嚴重衝擊當地的抗疫和抗風災，部分州為執行保持社交距離的規定，已關閉風暴收容所。

風暴預測中心表示，德州中部以西地區的聖安東尼奧和奧斯汀等地，11日白天將出現暴風雨，並形成強風和冰雹。入夜後，暴風雨開始分別向德州東部和路易斯安納州移動，在復活節的12日進入密西西比河流域。同時，增強的低空氣流將在距地面一哩的低空向北移動，而更高的空中則是挾帶著墨西哥灣溫暖濕氣的西南風，導致空氣中的濕度不斷增大。

而在不同高度移動的風速與風向的變化，將在空中發生相撞和劇烈旋轉，極易引發龍捲風，甚至是強烈和長距離的龍捲風，從路州東北部經密西西比州到阿拉巴馬州西部掠過，波及的主要城市包括路州的伯明翰和圖斯卡魯沙，以及密州的傑克森。

暴風雨12日夜將繼續向東和向北移動，阿拉巴馬州的莫比爾市和田納西州的納許維爾市將受到影響，出現強風和零星的龍捲風。

龍捲風 復活節

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