買了度假別墅…卻因疫情被禁入 屋主告違憲

在北卡羅來納州達瑞郡(Dare County)熱門度假地點買了別墅做為第二住家的某些屋主，由於疫情期間遭到當地政府機關禁止入住，憤而提告。屋主指出，地方政府明顯侵犯憲法保障的人民權益。

為了避免新冠病毒疫情擴大，北卡州今年3月已宣布全州進入緊急狀態。達瑞郡為了防止在度假地點擁有第二住家的外州民眾進入，從3月20日起祭出禁令，在前往外灘(Outer Banks)兩座主要橋樑的公路設置檢查哨，駕駛人必須持有北卡州駕照或居民證明，才能通行。

住在南卡羅來納州、維吉尼亞州及馬里蘭州等地，在外灘買有度假別墅的六名住戶，7日對達瑞郡地方政府聯合提告，指控禁入命違反美國憲法保障的人民權益。

住戶委託律師基特臣(Chuck Kitchen)指出，住戶提告的主要動機，「只是想要使用他們付錢購買的房地產而已。」

住戶在聯合訴狀中指出，美國憲法條文明確寫道，不管在哪一州的公民，都享有在其他州一樣的權利與豁免權。

訴狀中也寫道，郡政府的作法如果沒有被法院阻止，將對原告住戶造成持續歧視，剝奪這些住戶的憲法保障權益，「原告將因為憲法權利遭到剝奪，承受無法補救的傷害。」

達瑞郡宣布禁止外州住戶進入度外灘度假別墅時在聲明中表示，這項措施的用意在於，透過減少非必要旅遊(non-essential travel)的管制減少民眾人數，進而降低新冠病毒在郡內傳播的風險，避免社區民眾曝露於病毒之下，同時也能減輕當地醫療系統的負荷。

達瑞郡在聲明中表示，雖然這項宣布會讓許多喜歡前來外灘的民眾失望，「可是這些決策是基於維護社區公共衛生、安全及福祉等利益做為考量。」

到目前為止，北卡羅來納州約有3651個確診案例，死亡人數為65人。