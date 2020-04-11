傻眼！ 白宮批自家宣傳工具「 美國之音」為中國宣傳

美國白宮攻擊美國自家的宣傳媒體「美國之音」報導和刊出中國慶祝武漢解除封城的畫面時，引用中國官方統計數字，擴大為北京宣傳 。

「美國之音」為美國政府出資的新聞媒體，經費來自國會撥款，在川普政府和部分國會議員正加強批評中國政府處理疫情方式之際，白宮的攻擊極不尋常。

白宮9日發表聲明說：「美國之音太常為美國的敵人而不是人民說話。」並指美國之音用納稅人的錢為中國宣傳。

聲明中說 :「本周美國之音稱武漢封城是世上許多國家複製的成功模式，並在推特貼出中國慶祝所謂解除封城燈光秀的影片。」白宮表示，美國之音每年預算約2億美元，應用來訴說美國故事，並清楚、有效地向全球閱聽人呈現美國政策。

美國之音反駁說，該台用的新冠肺炎疫情圖表是約翰霍普金斯大學收集的資料，全世界都採用。