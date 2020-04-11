美財長喊話5月1日 川普：將召集「重啟國家會議」討論

美國總統川普10日在白宮疫情說明會上表示，將召集「重啟國家會議」，以此領導施政團隊處理重啟美國經濟的工作，會議成員將在14日公布，跨黨派、跨公私部門，將包含醫學專家與商家。

川普說，全美因為疫情致死的數字已開始下降，他極度期待能盡快重啟國家經濟運作，但不會單方面決定，將基於事實來決定。

記者詢問，若在決定開放後導致疫情再爆發，是否會考慮再度關閉經濟運作；川普表示，那要看疫情爆發的狀況，他也在密切注意其他國家的情形，並將召開「重啟國家會議」充分討論。

最新統計數據指出，因這場疫情而失業的美國人有1680萬人，可能在四月底達2000萬人，川普政府不斷設法推動重啟經濟的工作，財政部長米努勤9日表示，可能從5月開始。

不少醫學專家示警，過早重新開放，可能導致感染暴增，導致更多人死亡。全國過敏和傳染病研究所（NIAID）所長首長佛奇（Anthony Fauci）這兩天都說，「現在還不是時候」，他認為現在雖在對抗疫情上有進展，但更應保守應對。

公衛署長亞當斯（Jerome Adams）10日在疫情說明記者會上，被問到5月1日重啟日常生活與經濟運作，他說，這僅限部分地區，誠實地講，大部分的地區都無法做到。