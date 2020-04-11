是否撤資WHO 川普：我下周決定

美國總統川普10日表示，下周決定對世界衛生組織（WHO）的資金贊助。政治新聞網站Politico報導，美國政府正在討論懲罰WHO的一系列激進措施，包括切斷美國資金，且試圖建立替代者。

Politico報導，若川普確定與WHO分道揚鑣，連帶WHO周邊機構，均再也收不到來自美國的捐助，官員起草的內容包括要求國務院等相關部門，都要開始設法將既有資金轉移。

川普在10日的疫情說明記者會上表示，他還沒決定是否凍結WHO資金，也不打算在復活節（11日）前考慮此事，他要下周才討論與決定。

川普再度抱怨，美國每年資助WHO的金額是中國大陸的10倍，但WHO運作卻極度以中國大陸為中心，他不喜歡這樣，且這件事，他和中國大陸國家主席習近平，和WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）都曾說過。

Politico報導，政府官員憂心，若廢除WHO，將給其他國家壓力，也可能替美國招致國際反彈，且因此強化了中國大陸對WHO的影響力。