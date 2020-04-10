美國將推行新冠肺炎抗體檢測 考慮發出免疫證明

2020年4月9日，疫病當頭的紐約市，又被病毒奪走了799人命，死亡總數也累積到了5,150死。由於紐約市內死亡率大增，除各區葬儀社超載外，就連法醫部門收到的無名屍、孤獨死數量也顯著大增。無可奈何之下，紐約市只能急聘臨時工，在布朗區海上的無人島嶼——哈特島——臨時挖出了「千人義塚」，好來暫時安葬這批孤單而終的紐約客。

2020-04-10 18:13