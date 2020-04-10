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美國將推行新冠肺炎抗體檢測 考慮發出免疫證明

聯合報 / 編譯李京倫／即時報導

美國國家過敏與傳染病研究院院長佛奇說，美國將在幾天內推出新冠肺炎抗體檢測，並考慮對有抗體的人發出證明書。

佛奇在最近一場白宮新冠病毒工作小組會議上說，一周之內，就能開始檢測抗體。

抗體檢測將能顯示，受測者是否最近感染新冠病毒並產生抗體。

佛奇說，醫學專家將能透過抗體檢測，了解新冠病毒「滲透我們社會」有多深，以及先前感染過的人是否容易再度感染，這對「公共衛生人員來說很重要」。

佛奇說，推行抗體檢測並不表示此後就不做新冠病毒檢測，「兩種檢測將並行不悖」。

新冠肺炎 傳染病

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