墨西哥同意減產 油市聚焦G20能源部長會議

墨西哥於9日中途退出石油輸出國組織及夥伴國（OPEC+）的減產會議後，由於美國總統川普的介入，墨西哥總統羅培茲10日表示，已經與OPEC+達成減產協議，但每日減產量比OPEC+原先提議的每天40萬桶要少。

現在市場聚焦於10日在沙烏地阿拉伯主持的20國集團（G20）能源部長會議。OPEC+希望美、加及其他主要產油國能夠每天也共減產500萬桶，使總減產量能達到1,500萬桶。

不過，即使能夠每天減產1,500萬桶，但目前全球原油需求量估計已減少2,000萬-3,500萬桶。