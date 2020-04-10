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威州初選130萬人缺席投票 創歷來紀錄

世界日報 / 編譯黃秀媛／綜合9日電

威斯康辛州7日舉行總統初選投票，而選務官員和郵局9日忙著調查為什麼有數目不詳的缺席投票選票，沒有寄到因害怕感染新冠病毒而未親自投票的選民手裡。

聯邦最高法院6日裁定，威斯康辛州所有缺席投票選票最慢必須蓋上7日的郵戳才有效；但許多選民表示他們到7日還未收到選票。

威斯康辛州選舉委員會說，這次投票有將近130萬選民要求缺席投票，創下歷來最高紀錄，也使一些地方選務官員難以應付。

到9日為止，約有23萬5000張選票尚未寄回，不知道其中有多少是選民已勾選好並在7日期限截止前付郵，有多少選票一直沒有送到選民手裡。

據悉，局發現三箱寄給Oshkosh 和Appleton選民的選票沒有寄送出去 。

密爾瓦基選務主管要求正式調查當地許多選民在3月22日和23日索取選票，卻一直沒有收到的問題。

一名村長表示，郵局人員在7日投票前三周開始把未投遞的選票退還村政府，卻未說明原因，只表示密爾瓦基大郵局的郵件分類可能出問題。

威州其他城市也有選民投訴到投票日尚未收到索取的選票。 一個自由派團體說，它的網站收到2000多件選票失蹤的報告。

律師說，沒有收到選票的選民可能有理由提出訴訟，這些訴訟很可能在13日投票結果宣布後出現，尤其如果選情非常接近，而這些選票可能影響投票結果。

州議員已要求選舉委員會上法庭要求把未及時寄回的選票列入統計，不過委員會尚未決定要怎麼辦。

威州設立選務網站讓選民上網索取缺席投票選票，然後把接到的要求轉移給各地方選務員，由他們負責寄出選票。因此出問題後郵局成為焦點。

郵局表示正在調查，可是無法追蹤所有寄出的選票，因為用第一類郵件寄的選票沒有追蹤號碼。

投票 郵局

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