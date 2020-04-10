美以公衛危機之名 停止「邊境庇護申請」數十年來首次

川普政府數十年來首次以公衛危機之名停止接納庇護申請，海關及邊界保護局(CBP)9日宣布，自川普總統3月20日宣布關閉美墨邊界以來，近1萬名申請庇護的墨西哥和中美洲移民被擋在國境線外。

但CBP代理局長摩根表示，停止接受庇護申請無關於移民政策變化，目前是因新冠病毒大流行導致公衛危機，川普為了保證美國人健康和安全而宣布全國緊急狀態。

川普政府以公衛危機為由停止接受庇護申請，迄今尚未遇到司法挑戰。川普政府啟動一項授權聯邦疾病防治中心(CDC)的法律，在認為外國人入境可造成疾病傳染的嚴重威脅時，可關閉邊界。如今美國新冠病毒確診人數全球最多，CDC主任已發布30天外國人入境禁令，由於疫情發展快速，禁令可能延長。

申請庇護的移民是被趕回墨西哥，但墨國表示不接受無人陪伴的移民兒童和其他弱勢移民，墨西哥駐聖地牙哥領事館說，65歲以上的老年人都不接受。

美國的禁令還包括由雙親之外的親友陪同來美的中美洲兒童，而在過去，沒有父母和監護人帶領的兒童都被認為是無人陪伴，他們是自動進入庇護程序。

移民庇護申請被拒絕受理後，CBP是用特殊車輛將他們送到最近的美墨邊界，並避免經過邊界巡邏站，以減少病毒感染危險。CBP說，目前拘留的庇護申請移民已不到百人，而去年最多時超過1萬9000人。

國會十名民主黨聯邦參議員7日致函國土安全部代部長，指川普政府似乎擁有了巨大權力，可驅趕大批在邊界申請庇護的人。信中說：「公衛危機沒有賦予行政部門違反憲法的權利，也沒有准許行政部門在法律之外行事。」