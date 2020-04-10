疫情引爆美失業潮 國會爭辯新紓困預算

（德國之聲中文網） 全球新冠疫情爆發至今已超過百日，除了各地確診病例數持續飆升外，全球的經濟也受到嚴重沖擊。美國所采取的保持社交距離措施至今已導致上千萬美國人申請失業救助津貼。根據美國勞動部統計，光是上周便有660萬美國人申請失業救助，這也將疫情爆發至今的總失業人數提升至1600萬人，比最近一次的經濟衰退在兩年內所制造的比率失業還高。

這個驚人的數字也代表美國前陣子通過的2萬億元的經濟振興方案，無法即時替受到嚴重沖擊的產業與失業人口止血。美國總統特朗普正在要求國會快速通過另一項2500億美元的預算，並將該預算作為協助受疫情嚴重影響的中小企業的貸款。不過，該提案目前因民主黨與共和黨在參議院內意見不合，所以暫時無法迅速通過。

同一天，德國經濟研究院的院長法拉茲薛爾 （Marcel Fratzscher） 向德國之聲表示，美國經濟的復蘇程度將決定全球經濟能否從新冠疫情的沖擊中止跌回升。他說：「如果美國經濟沒復蘇，那全球經濟便無法復蘇。目前全球疫情發展大概比中國慢兩到三個月，所以除非美國經濟明顯復蘇，不然全球經濟將陷入很困難的局面。」

紐約州再創死亡人數新高

與此同時，美國境內疫情最嚴重的紐約州周四再創疫情爆發以來最高的單日病亡人數。該州周四增加了799起病亡案例，將紐約州的累計病亡數字提升至7067。紐約州長古默連續兩天以911恐怖攻擊事件的死亡人數來做比喻，他將這場疫情形容為一場沖擊社會的無聲爆炸。

古默說雖然紐約的住院人數不斷下降，但是他也警告人民繼續遵守政府所實行的保持社交距離准則。他說：「當你停止遵守准則的那一刻開始，新冠確診人數又會再次飆升。」然而，紐約市長白思豪（Bill de Blasio）卻表示，他想像紐約市的疫情最快五月中便能進到低傳染率的階段。

周四，鄰近紐約州的賓州也創下疫情爆發以來，單日最高的確診人數。該州當天新增了1989起確診案例，將累計的確診人數提升至18288。根據統計，該州本周的確診人數倍增，而死亡人數更是激增三倍。美國副總統彭斯（Mike Pence）周三在白宮例行記者會上警告，賓州第一大城費城已成為一個令人十分擔憂的疫情中心。

約翰遜離開加護病房

與此同時，本周因病情惡化而被送入加護病房的英國首相約翰遜（Boris Johnson）周四傳出已從加護病房轉至普通病房。英國首相發言人表示：「首相今晚已從加護病房移至普通病房，醫院將密切觀察他的復原狀況。首相目前精神很好。」

美國總統特朗普在消息傳出後，立即於推特上表達祝福。他寫道：「好消息！英國首相約翰遜已離開加護病房。祝你早日康復！」

同一天，英國政府出面替自己處理疫情的方式緩頰。此前，路透社的一個調查報道顯示英國的科學顧問太慢才向政府跟社會大眾表明他們對新冠疫情的擔憂。該報道指出，英國政府的科學顧問委員會到了三月中才開始仔細研究中國的封城措施，而原因是這些顧問認為民主國家無法采取跟中國相同的措施。

然而，英國政府的首席科學顧問瓦倫斯（Patrick Vallance）周四出面替科學委員會緩頰。他表示，英國有及時將中國的封城措施納入參考，告知人民該如何對抗新冠疫情。他說：「我們其實整個二月都在規劃封城措施，而不是等到三月才開始訂定相關准則。」

歐盟通過5000億歐元援助資金

而為了協助受到疫情重創的歐盟經濟，歐元區的19國代表周四同意通過一筆5000億歐元的預算來協助刺激歐盟經濟。法國財政部長勒梅爾在預算通過後第一時間於推特上寫道：「透過很好的協調，歐元區財政部長一致通過預算。」

德國財政部長朔爾茨（Olaf Scholz）則稱這是個展現歐盟團結一致的決定。他說，這筆預算將替歐盟經濟面臨的災難帶來三種解答。根據協議內容，中小企業將得到歐洲發展銀行的資助，歐盟的勞動人口將可透過短期勞動計劃得到工作機會。另外，受到疫情沖擊的國家能透過歐洲穩定機制來尋求協助。

聯合國秘書長籲安理會展現團結

與此同時，聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）周四在安理會一場演說中，呼籲安理會成員國在面對疫情的同時，要團結一致。他表示，這種做法能降低新冠疫情對全球和平穩定帶來的沖擊。

他說：「如果想戰勝新冠病毒，我們必須團結一致。這是我們這個世代的戰爭，也是聯合國存在的目的。」

中國國家衛健委周五通報的最新數據顯示，中國新增42起確診病例與1起病亡案例，將累計的確診與病亡案例提升至81907與3336。42起確診案例中有38起是境外輸入案例，另外4起本土案例分別出現在廣東與黑龍江。武漢解除封城第二天，該地仍沒有傳出新的新冠案例。

另外，中國周五也增加47個無症狀感染者，其中有14個是境外移入，而另外14個感染者於當天轉為確診案例。目前中國仍有1097個無症狀感染者在接受醫療觀察。

楊威廉/張慈 （綜合報道）

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