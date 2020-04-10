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庫德洛為重啟經濟獻妙招：回流美商資本支出全部抵稅

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）。 美聯社
白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）。 美聯社

白宮首席經濟顧問庫德洛周四（9日）接受福斯商業網訪問時表示，美國應該同意企業完全扣抵資本支出的成本，包括美企由中國大陸回流美國的「搬家費」也幫忙出，如此一來新冠疫情後，美國經濟將得以飛躍式重啟。

庫德洛說：「廠房、設備、智慧財產、建構、裝修等等支出，如果我們直接100%全面費用化，等於實際上我們支付美商回流祖國的搬家成本。」他認為這是一個妙招，而美企搬回美國是件好事。

2017年川普推動稅務改革後，美國企業目前到2022年為止，已有許多支出項目可以直接扣抵。

庫德洛表示，行政團隊可能會成立一個新的工作小組，專事疫情後的美國經濟復甦規畫。他本人應該會是工作小組成員之一，不過他未透露更多細節。

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