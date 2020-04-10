梅蘭妮亞槓川普 貼照片和影片鼓勵戴口罩

美國第一夫人梅蘭妮亞9日在社群平台推特貼了一張她戴口罩的照片，敦促美國民眾在公共場所戴上口罩，保護自己免於感染新冠肺炎。這張照片引人注目的原因是，這和她的丈夫美國總統川普對口罩的態度形成鮮明對比。

川普先前曾向記者表示，他不喜歡會客時戴口罩：「不知道。我就是沒法理解這種事」。

梅蘭妮亞在附上的影片裡說：「隨著美國疾管局（CDC）持續研究新冠肺炎的散播，他們現在正建議大家在難以維持社交距離的公共場所戴上布口罩。」她還說，「要記得，這並不能取代保持社交距離的重要性」。

梅蘭妮亞不是第一次和川普傳達不同的訊息，例如她2017年8月時，搶在川普之前譴責維吉尼亞州夏洛特維爾白人至上團體示威遊行。

不過，梅蘭妮亞的這張美照中，口罩褶㾗朝上而非朝下，引發眼尖網友質疑口罩怪怪的。另外，美國的醫療口罩供應吃緊，也有網友發問，她這片口罩從哪裡來的。