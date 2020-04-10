快訊

中山區酒店40年第一次全面歇業 小姐：未來很慘

天氣驟變三階段！周末轉冷又大雨 下周一冷氣團來襲

有國安顧慮 美政府跨部會建議禁止中國電信在美營運

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
中國電信2007年獲准在美國營運。路透
中國電信2007年獲准在美國營運。路透

美國涉及國安的幾個政府機構向聯邦通訊委員會（FCC）建議，基於國安風險，應撤銷中國電信在美國經營的許可。

這些機構在發給FCC的一份文件中說，此建議反映中國電信進入美國電信網路有關的「重大而不可接受的國家安全和執法風險」。

這些機構包括司法部、國土安全部、國防部、國務院、商務部和美國貿易代表署。

司法部周四表示，此建議是顧及中國電信「難以招架（中國）政府的濫用、影響及掌控」。

周三較早，美國司法部同意Google營運連結美國和台灣的海底電纜，但禁止啟用連到香港的電纜。

司法 國安 國務院

延伸閱讀

Google加州台灣海纜 將啟用

華為反告以色列太陽能公司SolarEdge侵權 廣州智財權法院開審

美政府點頭 Google可啟用連台灣海底電纜

拒付3萬隔離費！台女成首位遭南韓遣返外國人

相關新聞

十分之一美國人失業 川普：現在經濟狀況很好

美國失業人口在9日達1680萬人，美國總統川普在疫情說明記者會上被問及此事時表示，「我認為現在經濟狀況很好」，他有一股強...

美國「戰略醫用儲備」缺貨恐慌：各州的防疫互助與猜忌

「所有物資都送光了，諸君自求多福。」美國本土的疫情大爆炸，雖然已造成至少43萬人感染、1萬4千人死亡，但感染趨勢正進入「防控關鍵」的重要時刻，只要復活節後能再撐過1星期，疫情擴散的速度將有極大機會能被成功壓制。然而緊要關頭，各州的呼吸器、Ｎ95口罩、防護衣...等防疫物資仍嚴重斷貨，就連聯邦政府的「戰略醫用儲備」（SNS）都於周三用盡可分配的物資儲量。儘管美國政府日前已緊急下令搶購生產，需求缺口卻等到「4月底」才有機會能補上。在防疫缺貨的恐慌狀態下，泥菩薩過江的各級政府雖然彼此爭奪貨源，但也有像加州州政府對一級疫區紐約州「暫借500台呼吸器」的雪中送炭——儘管此舉讓加州政府招致基層的激烈怨懟。

美國大選 拜登對決川普

美國參議員桑德斯已退出民主黨初選，2020年總統選戰的對決組合儼然成形，民主黨可能由前副總統拜登代表披掛上陣，迎戰尋求連任的川普，且新冠肺炎疫情可能會成為選戰焦點。

拜登、川普民調誰勝出？ 學者：現任有優勢

「拜登民調雖以49%領先川普的41%，但川普目前的滿意度也有41%，如果疫情處理得好，年底的總統大選就有機會！」民主黨桑德斯8日宣布退出黨內初選，將由拜登出馬與川普競選美國總統。淡江大學副教授黃居正分析，川普領導抗疫下民調仍維持高點，之後是否做得好還很難說。政大外交系教授黃奎博則認為，還要觀察美國年底的疫情變化才能斷定。

佛州男控告老虎伍茲與桿弟 稱自拍遭推傷求償

美國佛羅里達州一名男子對高爾夫名將老虎伍茲與桿弟拉卡瓦提起訴訟，指控2018年一場比賽他想要以伍茲為背景自拍時，遭拉卡瓦...

揭柯林頓醜聞 吹哨者過世不懼壓力

揭露柯林頓「陸文斯基案」醜聞的情報員過世，享年70歲。美國知名情報員崔普近日去世，她生前不懼壓力，揭露時任總統柯林頓跟實習生陸文斯基的性醜聞案，也讓柯林頓罕見在總統任內被對手共和黨發動彈劾。雖然她被外界讚揚為吹哨者，不過身為陸文斯基好友的她，也遭受出賣朋友的批評。

新冠肺炎疫情大流行 美兩黨支持者普遍認為中國應扛責

新出爐民調顯示，全美各地共和黨與民主黨支持者普遍認為，中國必須扛起新冠肺炎疫情大流行的責任，也日益傾向認同美國需要對中國...

美韓關係差兼日裔背景 傳美駐韓大使倦勤

路透社報導，5名知情人士向他們透露，美國駐韓大使哈里斯（Harry Harris）已萌生去意，只想待到11月美國總統大選...

甘迺迪家族成員泛舟失蹤 遺體雙雙尋獲

美國政治世家甘迺迪家族成員、前司法部長羅勃．甘迺迪曾孫的遺體，今天在馬里蘭州沿岸切薩皮克灣尋獲，他上週與母親前往泛舟後，...

白登多數民調勝川普 有些領先達2位數

民主黨總統參參選人白登在桑德斯退選後，儘管尚未成為民主黨總統提名人，但毫無懸念將與爭取連任的川普對決；而最近絕大多數民調都顯示他的支持度勝過川普，有些民調結果中，白登甚至是以二位數字領先。

民主黨推動11月通訊投票 川普：他們會作弊

新冠肺炎疫情仍未見緩解之際，麻州民主黨聯邦參議員華倫(Elizabeth Warren)與民主黨推動11月總統選舉全民採用通訊投票，即便此作法呼應部分共和黨州的初選主張，但川普總統仍帶領共和黨極力反對，並稱可能出現選票舞弊；威斯康辛州初選亂象則預示，國會兩黨將因大選投票再度角力。

疫情打亂選情 逾40萬移民 11月大選前難入籍

新冠病毒疫情打亂美國生活步調，根據「無國際移民」公司統計， 逾40萬移民因社交距離的防疫規定，無法在11月大選前入籍成為公民。

熱門新聞

沈迷電玩20年恐怖模樣曝光 網驚嚇：看起來像外星人

好貴的一餐！ 7名中國女留學生吃火鍋遭舉報罰21萬

醫護避疫落跑！義國養老院 87老人遭遺棄、9人慘餓死

印媒讚揚台灣捐口罩等貢獻 批評中國與世衛組織

LV終於出手做口罩了！工坊動員300名工匠投入生產

新冠肺炎找上華爾街大咖 摩根士丹利執行長中鏢

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。