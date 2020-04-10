有國安顧慮 美政府跨部會建議禁止中國電信在美營運
美國涉及國安的幾個政府機構向聯邦通訊委員會（FCC）建議，基於國安風險，應撤銷中國電信在美國經營的許可。
這些機構在發給FCC的一份文件中說，此建議反映中國電信進入美國電信網路有關的「重大而不可接受的國家安全和執法風險」。
這些機構包括司法部、國土安全部、國防部、國務院、商務部和美國貿易代表署。
司法部周四表示，此建議是顧及中國電信「難以招架（中國）政府的濫用、影響及掌控」。
周三較早，美國司法部同意Google營運連結美國和台灣的海底電纜，但禁止啟用連到香港的電纜。
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