十分之一美國人失業 川普：現在經濟狀況很好

美國失業人口在9日達1680萬人，美國總統川普在疫情說明記者會上被問及此事時表示，「我認為現在經濟狀況很好」，他有一股強烈的直覺。

川普表示，從死亡數字來看，美國現在似乎在谷底，逝者已逝，無論怎麼做都無法彌補這項損失，但總體來看，由於政府採取諸多手段，讓死亡數字比原本預期還低。

川普說，政府已推動大型刺激經濟計畫，他相信經濟將迎來一次反彈，且是大反彈。

記者追問，川普如何在確保民眾安全之下，帶領國家恢復往日運作，重啟經濟。川普說，美國現在擁有全世界最好的病毒測試系統，且就在今天，美國針對新冠肺炎的病毒測試總量超過200萬次，這是很重要的里程碑。

川普表示，未來將大規模在各地測試，但他認為，也許對重返工作崗位的民眾來說，事先進行病毒測試很好，但他不認為「每個人都需要接受病毒檢測」。

美國勞工部9日發布的最新報告顯示，上周全國共增660萬失業人口，總數高達1680萬人，是1948年以來增長速度最快、總數最多的失業現象，1680萬人相當於全美十分之一的人口。

勞工部報告指出，經濟大蕭條（Great Depression）時期，失業人數大約在十個月左右才達到這一程度，而新冠疫情僅用了不到一個月。

聯邦勞工部報告顯示，由於各大城市相繼停擺，全國失業人口將繼續增加，本月將有超過2000萬人失業，4月的全國失業率將達到15%。