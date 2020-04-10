聽新聞
test
0:00 / 0:00
十分之一美國人失業 川普：現在經濟狀況很好
美國失業人口在9日達1680萬人，美國總統川普在疫情說明記者會上被問及此事時表示，「我認為現在經濟狀況很好」，他有一股強烈的直覺。
川普表示，從死亡數字來看，美國現在似乎在谷底，逝者已逝，無論怎麼做都無法彌補這項損失，但總體來看，由於政府採取諸多手段，讓死亡數字比原本預期還低。
川普說，政府已推動大型刺激經濟計畫，他相信經濟將迎來一次反彈，且是大反彈。
記者追問，川普如何在確保民眾安全之下，帶領國家恢復往日運作，重啟經濟。川普說，美國現在擁有全世界最好的病毒測試系統，且就在今天，美國針對新冠肺炎的病毒測試總量超過200萬次，這是很重要的里程碑。
川普表示，未來將大規模在各地測試，但他認為，也許對重返工作崗位的民眾來說，事先進行病毒測試很好，但他不認為「每個人都需要接受病毒檢測」。
美國勞工部9日發布的最新報告顯示，上周全國共增660萬失業人口，總數高達1680萬人，是1948年以來增長速度最快、總數最多的失業現象，1680萬人相當於全美十分之一的人口。
勞工部報告指出，經濟大蕭條（Great Depression）時期，失業人數大約在十個月左右才達到這一程度，而新冠疫情僅用了不到一個月。
聯邦勞工部報告顯示，由於各大城市相繼停擺，全國失業人口將繼續增加，本月將有超過2000萬人失業，4月的全國失業率將達到15%。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言