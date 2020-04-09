印度實施全國封鎖令 導致石油需求銳減70%

印度煉油廠主管表示，印度實施全球規模最大的封鎖措施，已使這個石油第三大消費國的石油需求銳減多達70%。

彭博資訊報導，這項對印度石油需求損失的預估，在各大產油國協商減產之際，敲響一記警鐘。

印度煉油廠主管根據印度將如期於15日結束三周居家避疫令的情境預估，印度4月平均每日原油消費量將約比去年同期減少50%。彭博彙整的數據顯示，印度如此的原油消費量減幅，相當於每日需求減損量達到驚人的310萬桶。

若以當前的情境來看，這代表光是印度減少的需求量，就相當於美國總統川普上周提議全球減產1,000萬桶的三分之一。

曾任印度石油天然氣公司（ONGC）董事長的夏瑪說：「這種情況前所未見，我一輩子從沒聽過這種事（需求銳減量）。（油市）將出現許多動盪，事態也將惡化。」ONGC是印度最大的石油生產業者，旗下有兩家煉油廠。

印度上月25日決定對全國13億名人民，實施三周的封鎖措施，封鎖措施的影響之廣泛，為各國政府防疫措施之最，也加劇全球能源市場的動盪。不過，全球最大石油消費國中國大陸逐步解除封鎖措施，使石油需求復甦的期望浮現，可望提供一些支撐。