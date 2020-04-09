拜登、川普民調誰勝出？ 學者：現任有優勢

「拜登民調雖以49%領先川普的41%，但川普目前的滿意度也有41%，如果疫情處理得好，年底的總統大選就有機會！」民主黨桑德斯8日宣布退出黨內初選，將由拜登出馬與川普競選美國總統。淡江大學副教授黃居正分析，川普領導抗疫下民調仍維持高點，之後是否做得好還很難說。政大外交系教授黃奎博則認為，還要觀察美國年底的疫情變化才能斷定。

碰到災害容易支持政府

根據《國會山報》報導，桑德斯於8日宣布推出民主黨黨內總統初選後，拜登與川普的對決民調隨即出爐，拜登以49%的支持率領先川普的41%，而之前民主黨內初選時，拜登的民調也早已穩定領先8-10%，看來是勝券在握，不過川普的滿意度同時也來到近7個月新高的41%。

對此，淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃居正認為，目前美國的疫情惡化，川普的民調卻沒有顯著下降，是因為美國人在碰到國家大危機時，會比較團結支持政府，如果之後美國抗疫有成，對於已經掌握執政優勢的川普來說是一大加分。

黃居正分析，比起川普，拜登雖然是溫和派，但是容易被川普打成跟希拉蕊、歐巴馬一樣的建制派，他雖然有內涵、行政歷練豐富，可是缺乏「領導人的魅力」，相較之下川普有著民粹的優勢，而且掌握了行政資源以及媒體目光。因此他認為，還要看美國疫情如何發展，這對選情有很大的左右能力。

克服分裂是關鍵

黃奎博則說，桑德斯雖然退出選舉，但他深耕很久，自由派的支持者也不在少數。拜登打初選的過程跌跌撞撞，雖然在民主黨溫和派大團結下，超級星期二逆轉戰況，但領先的幅度沒有很大，代表討厭拜登的人還是很多，如何說服民主黨自由派支持他，也會是未來要面對的課題。

雖然在新冠肺炎疫情下，美國民眾開始關心健保的問題，不過黃奎博認為，現在離大選為時尚早，需要等到離選舉近一點的時間，才能觀察健保議題是否影響美國人民選票的動向。

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