揭柯林頓醜聞 吹哨者過世不懼壓力

揭露柯林頓「陸文斯基案」醜聞的情報員過世，享年70歲。美國知名情報員崔普近日去世，她生前不懼壓力，揭露時任總統柯林頓跟實習生陸文斯基的性醜聞案，也讓柯林頓罕見在總統任內被對手共和黨發動彈劾。雖然她被外界讚揚為吹哨者，不過身為陸文斯基好友的她，也遭受出賣朋友的批評。

根據《英國廣播電台》報導，崔普在柯林頓總統任內擔任國防部官員，並恰好認識陸文斯基，雖然她們相差24歲，但當時卻是忘年之交的好友。崔普當時發現陸文斯基跟柯林頓走太近，因此偷偷錄下她跟總統的錄音，還將號稱沾有總統精液的證物都交給時任最高檢察官史戴爾，引發喧然大波。

此事也讓柯林頓陷入政治風暴，甚至被共和黨發起彈劾，不過彈劾案後來在柯林頓出面坦承犯行後，就被民主黨封殺。陸文斯基在聽聞崔普過世的消息後發表聲明說，雖然過去恩怨很多，但是現在對崔普家族來說很難受，希望他們能節哀。

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