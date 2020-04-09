民主黨推動11月通訊投票 川普：他們會作弊

新冠肺炎疫情仍未見緩解之際，麻州民主黨聯邦參議員華倫(Elizabeth Warren)與民主黨推動11月總統選舉全民採用通訊投票，即便此作法呼應部分共和黨州的初選主張，但川普總統仍帶領共和黨極力反對，並稱可能出現選票舞弊；威斯康辛州初選亂象則預示，國會兩黨將因大選投票再度角力。

數十州因為疫情影響已延後初選，威州民主黨州長艾佛斯(Tony Evers)延後選民現場投票的行政命令遭州最高法院否決後，使威州7日在爭議中進行初選。

華倫7日引述威州初選選民現場投票的情況，認為各州必須大改投票方式或採取通訊投票的作法，「選民拿到選票已付郵資的信封寄回；他們簽名再寄回，用郵寄投票很簡單。」

華倫呼籲應該改變本人投票的作法，疫情爆發期間，民眾應保持社交距離並遵守更嚴格的衛生規定，各州應提前至少30天投票；民主黨認為國會必須在11月選舉前未雨綢繆，否則恐悔不當初。

不過川普8日要求共和黨人反抗民主黨通訊投票的提議，並認為改變投票方式將不利共和黨選情。

川普在推特表示：「共和黨人應該奮力反對全國通訊投票，民主黨吵著要通訊投票，這很有可能出現選票舞弊，無論基於什麼原因，這不適合共和黨。」

選舉專家表示，一般來說選舉舞弊極度罕見，選民郵寄選票舞弊也不常有；多數通訊投票舞弊是貪腐選舉單位故意弄丟選票，問題不在選民身上。

其他反對的共和黨人則認為，通訊投票需要支出大量經費，確保投票安全公平，聯邦政府應避免這種作法。