白登多數民調勝川普 有些領先達2位數

民主黨總統參參選人白登在桑德斯退選後，儘管尚未成為民主黨總統提名人，但毫無懸念將與爭取連任的川普對決；而最近絕大多數民調都顯示他的支持度勝過川普，有些民調結果中，白登甚至是以二位數字領先。

在各個民調結果中，Real Clear Politics指出白登以6.5個百分點領先川普；即使是川普至愛的福斯新聞網(Fox News)進行的民調，白登也領先九個百分點。

其他如調查機構及媒體如昆尼別克(Quinnipiac)大學、有線電視新聞網(CNN)、國家廣播公司新聞網與華爾街日報(NBC News/Wall Street Journal)等，同樣顯示白登最少領先川普9至11個百分點；美國廣播公司(ABC)與華盛頓郵報合辦的民調，兩人的支持度相若，但白登仍是以兩個百分點稍微領先。

若以七個搖擺的關鍵州比較，Real Clear Politics民調指出，白登在密西根州、賓州、威斯康辛州、北卡羅來納州微幅領先2.7至4.4個百分點；但川普在德州領先2.6個百分點，在喬州甚至取得領先7.5個百分點的優勢，至於在佛州，兩人則難分軒輊。

不過，民主黨候選人經常在全國民調中領先對手，但卻未能轉化成選票，例如在2016年，喜萊莉‧柯林頓民調領先川普，但最終仍是川普當選。

由於新冠病毒大流行，也使白登領先的民調出現變數；例如政治媒體Politico與Morning Consult合作的民調指出，52%受訪者認為在處理危機，包括疫症方面，44%支持川普，白登僅獲36%支持。