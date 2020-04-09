低收入未繳稅逾千萬人恐領不到紓困金

上千萬名低收入美國民眾，恐怕領不到聯邦政府的疫情紓困現金支票。稅務專家指出，這些低收入民眾的資格條件，雖然符合聯邦政府發放紓困現金的標準，可是最後結果恐將出現「看得到，卻拿不到」。

稅務專家指出，收入未達報稅標準的低收入族群，由於許多人長年並沒有申報所得稅，如今在聯邦政府發放紓困現金的過程中，國稅局(IRS)要對這些未報稅民眾進行收入確認時，將面臨較多困難。專家指出，就連這些未報稅民眾的身分查核以及聯絡方式，國稅局可能也都充滿挑戰。

非黨派華府智庫「城市布魯金斯稅收政策中心」(Urban-Brookings Tax Policy Center)研究員馬格(Elaine Maag)分析，某些低收入族群與稅務系統「非常脫節」，政府機關現在就算要寄發現金給這些民眾，都將變得窒礙難行。

至於曾經報稅以及參加各種聯邦社會福利計畫的民眾，則會收到自動撥款的紓困現金，最高金額為每人1200元。

馬格估計，大約有1000萬美國民眾可能不在國稅局資料系統內，因為這些民眾收入不到報稅標準，向來對於申報抵稅優惠(tax credits)缺乏動力。

根據法律規定，年收入在1萬2200元以下的民眾，並不需要申報所得稅。並沒有子女的低收入族群無法申報兒童扣抵(child tax credit)，符合勞動所得稅扣抵優惠(Earned Income Tax Credit，縮寫EITC)的金額也不高。

馬格指出，這個恐怕領不到紓困現金的低收入族群當中，許多人是目前手頭最為拮据的，包括身心殘障人士以及正在服刑的受刑人。