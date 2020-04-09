疫情打亂選情 逾40萬移民 11月大選前難入籍

新冠病毒疫情打亂美國生活步調，根據「無國際移民」公司統計， 逾40萬移民因社交距離的防疫規定，無法在11月大選前入籍成為公民。

這家科技公司的共同創辦人蘭德(Doug Rand)說，美國公民與移民服務局暫停現場宣誓、現場面談是對的，這點沒有爭議；但「問題是下一步要怎麼辦，移民局還沒提出，要不要遠距離宣誓、面試等都是應該考量的方式」。

他說，「總要想辦法解決這些問題。」

蘭德接受國家廣播公司新聞網(NBC News)節目訪問時說，宣誓典禮目前顯然不宜舉行，「我們應該幫忙本來就離變成公民這臨門一腳的人，跨過這一步。」

移民局發言人告訴「國會山莊報」說，該局已暫時關閉所有的地方辦公廳，各辦公室會通知申請人，新的面談和宣誓時間。「一旦恢復正常辦公，面談和歸化時間會重新排定。」

至於會不會影響11月投票權利問題，發言人說投票規定各州不同，例如選民投票的截止日期各有不同。

配合政府防止疫情擴散政策，公民與移民服務局地方辦公廳3月18日起停止辦公，最快也要5月3日才開門。

NBC新聞說，「無國界移民」公司估計，約有44萬1000名已獲核准成為公民的人，將無法趕在11月投票日前宣誓完畢，除非改以遠距宣誓方式，或把10月底登記(選舉)截止日期延後。

絕大多數州的選民登記截止日都在10月，不少州更早在10月第一周就截止登記。

可能因此無法趕上2020總統大選投票的人，包括12萬6000名已經完成公民申請手續，連宣誓典禮日期都排定，卻因無法舉行而宕在那兒的人。也有人面試或英文能力測驗日期排定，暫停舉行而懸宕。

根據無國界移民公司和美國公民與移民服務局資料，平均每個月有6萬3000人獲准歸化為美國公民。