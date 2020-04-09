美用電暴跌 比金融海嘯慘

紐約時報報導，芝加哥大學經濟學教授奇蓋拉（Steve Cicala）以用電量數據評估經濟情況，可以比其他官方數據更快反映美國經濟的興衰。

美國過去三周用電量暴跌，顯示新冠肺炎造成的經濟活動縮減比金融危機時期更大。

紐約餐廳、電影院、商辦大樓關閉之際，紐約市近期用電量需求和平常相比已下降14%。屬於同一能源市場的威斯康辛東部和密西根州用電數據也有類似下降情況，至8日止，該區域電量需求下降12%。

儘管美國有一系列可靠的官方經濟數據，沒有一個數據能像用電量一樣可以即時反映當前經濟狀況。美國當前失業率在兩天內的變化可能與平常平均一整年的變化一樣大。

能在一天內就產生的全美國不同地區的用電數據，或許可以當作目前經濟有如自由落體墜落現象何時結束的第一個明確訊號。

商業內幕報導指出，奇蓋拉表示，「在金融危機時期的前一年半，用電量下跌5.5%。現在的用電量下跌8%，別忘了，美國部分區域還沒實施居家避疫措施」。

與金融危機18個月的經濟衰退相比，這一個月來的衰退更快更猛烈。