比較美中捐贈金額 川普：WHO對美國一點都不公平

美國總統川普與世界衛生組織（WHO）戰火未歇，WHO秘書長譚德塞8日批川普將疫情政治化，川普反擊指美國去年捐助WHO共4.52億美元，中國大陸只有4200萬美元，落差很大，加上WHO強力淡化疫情威脅，危及全球各國，「這一點都不公平」。

川普搬出數據反擊WHO，他說，過去幾年來，美國給WHO的捐助動輒3億、4億，甚至5億美元，相對地，中國大陸年度捐贈有時還少於4000萬美元，中國大陸的捐助占比很少。

川普說，美國贊助世界組織的用意，在於世界組織對全求民眾做出貢獻，讓各國人民都得到適當的對待，「事實似乎不是如此」，WHO很明顯偏向中國大陸，且在過程中，強力淡化疫情造成的威脅，WHO做錯很多事。

「這很不好、一點都不公平」，川普表示，WHO對美國和全世界其他國家都不公平；美國將研究是否繼續贊助，現階段美國將保留原本要贊助WHO的資金。

國務卿龐培歐表示，目前美國正在評估，捐助世界組織的運作是否對美國有利，他說，這是全民的納稅錢，美國須評估其效果，不只針對WHO。