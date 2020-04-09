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美國務卿推文 稱台灣為世界抗疫典範
美國國務卿龐培歐（Michael Pompeo）8日在推特表示，美國感謝台灣捐贈200萬個口罩，用以支持美國第一線醫護人員，龐培歐表示，台灣在全球對抗新冠肺炎的戰役中，是世界典範。
龐培歐指出，值此艱難時刻，真正的朋友會團結在一起。
總統蔡英文在當地時間1日表示，將捐贈1000萬片口罩支援疫情嚴重國家，其中，將捐給美國200萬片、歐盟國家700萬片與邦交國100萬片；蔡總統表示，台灣已組好國家隊，接下來要打國際盃，跟其他國家一同抗疫。
在台灣捐贈口罩後，美國國務院和國會議員分別致謝，白宮國安會在2日推文指，感謝台灣人民在新冠肺炎大流行之際，給予美國的慷慨支持與合作；國安會推文引述路透社報導蔡英文總統宣布捐贈口罩的新聞。
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