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桑德斯退選 拜登篤定代表民主黨對決川普

聯合報 / 國際組／即時報導
參議員桑德斯宣布退出美國民主黨總統初選。美聯社
參議員桑德斯宣布退出美國民主黨總統初選。美聯社

參加美國民主黨總統初選的聯邦參議員桑德斯8日宣布退出選戰。桑德斯退選後，前副總統拜登篤定獲得民主黨總統候選人提名，將在11月總統大選迎戰共和黨的現任總統川普。

桑德斯在二月最早進行初選的三個州大勝，直到拜登在南卡州獲勝，其他被歸類為溫和派的民主黨參選人逐漸退選並支持拜登，才讓拜登扭轉局勢，最後形成拜登和桑德斯在民主黨初選對決局面。

拜登隨後在密西根州、佛羅里達州初選獲勝後，許多分析家都認為桑德斯落後差距太大，已無法翻盤，加上新冠病毒疫情影響，兩人都已停止傳統拉票拜票，許多州也相繼宣布延後初選，讓桑德斯更難迅速扭轉局勢，終於在8日威斯康辛州舉辦初選當天宣布退選。

桑德斯 拜登 民主黨

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