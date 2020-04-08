疫情蔓延 美國破產醫院再現生機

從美國佛蒙特州到洛杉磯，地方政府紛紛徵用已停業的醫院來擴大醫療空間，以因應新冠肺炎疫情，這個趨勢可望有助於提振醫療保健市場。

華爾街日報（WSJ）報導，洛杉磯的聖文森醫療中心和華盛頓州亞基馬郡的亞斯翠亞地區醫療中心，都在數月前倒閉，因為無法創造足夠的收入來維持營運。

不過，在州政府的資金援助下，這兩家醫院將恢復運作，其中聖文森醫療中心有1.35億美元的資金，來自洛杉磯時報所有權人、億萬富豪黃馨祥的家族基金會。

佛蒙特州的破產法院救回一家瀕臨破產的醫院。許多醫院因利潤豐厚的手術減少而承受財務壓力。

這些醫院得以重獲新生，正逢醫療保健機構竭盡全力因應疫情。在全美醫療中心準備迎來數以千計的新增確診病患之際，若醫院治療沒有投保的病患，總統川普料將透過聯邦刺激方案為這些醫院提供資金。

破產法院法官對具有創意的安排工作迅速採取行動，使公部門官員能解救因確診人數暴增而逼近崩潰邊緣的醫療體系。

佛蒙特州已同意支持經營有困難的斯普林菲爾醫院，且法院已於2日核准一項貸款給這家醫院。根據法院文件，若沒有州政府的貸款，這家醫院可能因營收下滑而倒閉。

若斯普林菲爾醫院倒閉，在這家醫院附近的新冠肺炎患者若因呼吸困難需要就醫，可能得開車45分鐘才能到最近的醫院求診。