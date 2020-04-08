疫情蔓延 美國破產醫院再現生機

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
從佛蒙特州到洛杉磯，地方政府紛紛徵用已停業的醫院來擴大醫療空間，以因應新冠肺炎疫情。美聯社
從佛蒙特州到洛杉磯，地方政府紛紛徵用已停業的醫院來擴大醫療空間，以因應新冠肺炎疫情。美聯社

從美國佛蒙特州到洛杉磯，地方政府紛紛徵用已停業的醫院來擴大醫療空間，以因應新冠肺炎疫情，這個趨勢可望有助於提振醫療保健市場。

華爾街日報（WSJ）報導，洛杉磯的聖文森醫療中心和華盛頓州亞基馬郡的亞斯翠亞地區醫療中心，都在數月前倒閉，因為無法創造足夠的收入來維持營運。

不過，在州政府的資金援助下，這兩家醫院將恢復運作，其中聖文森醫療中心有1.35億美元的資金，來自洛杉磯時報所有權人、億萬富豪黃馨祥的家族基金會。

佛蒙特州的破產法院救回一家瀕臨破產的醫院。許多醫院因利潤豐厚的手術減少而承受財務壓力。

這些醫院得以重獲新生，正逢醫療保健機構竭盡全力因應疫情。在全美醫療中心準備迎來數以千計的新增確診病患之際，若醫院治療沒有投保的病患，總統川普料將透過聯邦刺激方案為這些醫院提供資金。

破產法院法官對具有創意的安排工作迅速採取行動，使公部門官員能解救因確診人數暴增而逼近崩潰邊緣的醫療體系。

佛蒙特州已同意支持經營有困難的斯普林菲爾醫院，且法院已於2日核准一項貸款給這家醫院。根據法院文件，若沒有州政府的貸款，這家醫院可能因營收下滑而倒閉。

若斯普林菲爾醫院倒閉，在這家醫院附近的新冠肺炎患者若因呼吸困難需要就醫，可能得開車45分鐘才能到最近的醫院求診。

新冠肺炎 洛杉磯 破產

延伸閱讀

台灣防疫援外 吳釗燮推文秀口罩裝箱待運

新冠肺炎疫情緩解 世衛警告歐洲勿放寬防疫措施

川普疑低估新冠肺炎疫情 納瓦洛曾警告美國恐逾百萬死

全面停賽共體時艱 湖人傳高層減薪2成

相關新聞

桑德斯退選 拜登篤定代表民主黨對決川普

參加美國民主黨總統初選的聯邦參議員桑德斯8日宣布退出選戰。桑德斯退選後，前副總統拜登篤定獲得民主黨總統候選人提名，將在1...

美國會議員揚言凍結捐助 直到世衛為疫情負責

美國總統川普砲轟世衛以中國為中心，錯過防疫時間，並威脅美國將暫停資助。多位美國國會議員也揚言凍結捐助，直到世衛領導階層對...

疫情蔓延 美國破產醫院再現生機

從美國佛蒙特州到洛杉磯，地方政府紛紛徵用已停業的醫院來擴大醫療空間，以因應新冠肺炎疫情，這個趨勢可望有助於提振醫療保健市...

用新聞倫理交換收視率？紐約州長的「柯莫兄弟秀」上映中！

美國嚴峻疫情造就了一對英雄兄弟。這兩個兄弟，一個是紐約州州長，一個是知名電視主持人，他們主演的「柯莫兄弟秀」的故事要從紐約疫情說起。

美國2兆美元紓困案督察長 突被川普拔官

美國規模逾2兆美元的疫情經濟紓困方案如何執行，國防部代理督察長范恩（Glenn Fine）原本是國會成立的疫情因應稽核委員會主席，但范恩6日突然接到職務異動通知，交棒環境保護署督察長歐唐諾（Sean W. O'Donnell）。

初選延期被拒 美國威州投票所排長龍

美國威斯康辛州長要求延後總統初選的決定被法院拒絕後，初選7日如期舉行，但大批投票站因為爆發疫情而關閉，選民在仍開門的投票所前排長龍，更多人因擔心疫情而待在家裡，抱怨沒有收到他們申請的缺席投票。

批艦長愚蠢惹議 海軍代理部長請辭下台

美國航空母艦羅斯福號艦長因為公開艦上疫情，遭海軍部代理部長莫德利（Thomas Modly）解除職務，莫德利又因失言引發眾怒，7日請辭獲准。但是美國總統川普批艦長自以為是海明威，莫德利沒必要請辭。

CBP探員等160人確診 偷渡客只剩四成

編譯林育正／綜合7日電

法院拒延初選 威州投票所排長龍 許多人沒戴口罩

編譯孫梁／綜合7日電

新冠肺炎疫情影響 美國許多準媽媽接受在家分娩

像許多準媽媽一樣，吉娜．康利（Gina Conley）很緊張。但最近，還有更多事情要擔心，因爲致命疫情爆發使醫院不堪負荷...

慘！零售無薪假增百萬人 年底還有關店潮

編譯林育正／綜合7日電

執行2兆元紓困案 范恩突被拔官、交棒歐唐諾

記者顏伶如／綜合報導

熱門新聞

川普斥WHO以中國大陸為中心 可能不再投資

開除踢爆疫情的羅斯福號艦長惹議 美海軍代理部長辭職

樂觀僅一日行情！美股開高收低 道瓊回吐900點漲幅

Zoom創辦人身價暴漲 當年因英文爛辦美簽被拒八次

國際原油又崩9%至25美元以下 市場擔心減產不足

賣翻！任天堂Switch暫停日本出貨 股價近期飆漲30%

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。