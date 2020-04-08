法院拒延初選 威州投票所排長龍 許多人沒戴口罩

威斯康辛州長要求推遲總統初選的決定被法院拒絕後，初選7日如期舉行，但大批投票站因為爆發疫情而關閉，選民在仍開門的投票所前排長龍，更多人因擔心疫情而待在家裡，抱怨沒有收到他們申請的缺席投票。

這次選舉結果公布時間，法院已裁決不得早於13日；民主黨參選人桑德斯若再敗選，勢將面臨更大退選壓力。

威州是今年大選關鍵州之一，也是三周來第一個舉行初選的州，對尚未舉行初選和許多因為疫情而推遲初選的州，威州的選舉可為他們提供借鑑：在健康擔憂與投票權之間如何實現平衡。

白登希望威州的勝利可給對手桑德斯致命一擊，但勝利可能不如初選本身更重要，威州的初選是在日益嚴峻的疫情期間舉行，疫情可能為其他州的初選乃至11月大選蒙上陰影。

事實上威州投票開始不久，就出現了不順的跡象，全州最大城市密爾瓦基的180座投票所只開了8所，數百名選舉義工因擔憂疫情而不出門，迫使選民在為數不多的投票所排起長龍和等候數小時，許多人沒戴口罩。

密爾瓦基是威州最大的非裔選區，而疫情對非裔的打擊比其他族裔更沉重，少數族裔投票率的降低可使共和黨人受益。冒著疫情風險出門投票的66歲非裔克勞斯說，他3月申請的缺席投票一直沒有收到，只好到投票所。

威州的民主黨州長要求推遲初選，但共和黨人和保守派占多數的威州高等法院不願讓步，高院6日裁決維持初選日期不變，而投票率降低被認為有利於保守派的參選人。

威州初選前，桑德斯的黨代表票就已落後白登，但他的助手和支持者期待在威州打翻身仗，以重振選情。桑德斯2016年在威州獲勝，如今他相信可再次拿下威州。

但威州很可能是桑德斯的最後一戰，民調顯示他在威州的支持率遠低於白登，助手已不再談他還有獲勝機會。如果在威州敗選，桑德斯將面臨更大的退選壓力。