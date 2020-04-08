CBP探員等160人確診 偷渡客只剩四成

聯邦海關與邊境保護局(US Customs and Border Protection，簡稱CBP)6日公告，共有160名職員、海關官員以及邊界探員感染新冠病毒；此外嘗試非法入境的偷渡客，也隨著新冠肺炎疫情爆發減少，只剩原本的四成。

染疫的雇員中有133例在東西兩岸城市值勤，特別是疫情大爆發的紐約市都會區，就有52人確診；另外10例在洛杉磯，17例在邁阿密。還有26例出現在墨西哥邊界，13例在加拿大邊界，6例在內陸地區，2例則是在美國本土之外。但並沒有明確指出確診人員是在邊界海關、機場還是邊界巡邏單位。

CBP主要涵蓋三個單位，穿著藍色制服的探員隸屬外勤行動辦公室，派駐在港口和機場等海關，和陸地邊界執勤；穿著綠色制服的邊境巡邏辦公室，探員主要查緝走私和人口販運等案件；最後是規模較小但訓練精良的的空中及海岸行動組。

本周之前，CBP拒絕透露雇員和探員的確診以及隔離人數。但在6日終於和國土安全部等單位同步將資訊公開。儘管如此，CBP仍不公布是否有遭拘留的移民確診。

自3月21日開始實施邊界管制，探員只要在邊界碰上移民試圖入關，便會將其驅逐回墨西哥或加拿大。

在6日發布的周報中，國安部表示，近期每周嘗試跨越邊界的偷渡客，約有4200人；與新冠肺炎疫情爆發，進行邊界管制前的每周的1萬人有大幅減少趨勢。

為防範新冠肺炎傳染，CBP已要求探員工作時保持社交距離，也將依照不同工作內容，提供N95口罩、手套、防護衣和護目鏡等個人防護裝備。

日前曾傳出3名移民兒童感染新冠肺炎，目前仍約有3500名移民孩童被拘留。