急！Fed金援小型企業 銀行：錢卡在SBA

小型企業主期盼政府迅速發放新冠病毒疫情紓困貸款，但有些業主至今仍遲不見發放經費，銀行業表示主要問題在於聯邦小企業管理署(SBA)；聯準會也配合將放款給參與小型企業貸款的銀行，以發放更多貸款協助小型企業。

聯準會6日宣布，允許銀行向聯準會繳交資產負債表為擔保並出售SBA貸款，此舉可望釋出額外經費給銀行，這樣銀行就能有更多貸款；聯準會表示本週將公告更多相關細節。

川普政府3日推出薪資保護計畫(Payroll Protection Program)協助小型企業紓困，但至今，許多小型企業仍在盼望政府批准申請，或者政府已批准但還未發放紓困金。

小型企業上周末陸續向銀行、信用合作社等金融機構申請PPP紓困金，一旦申請成功就會收到確認通知，但是許多申請者遲未收到回應。

國內兩大銀行摩根大通銀行(J.P. Morgan Chase)和花旗銀行(Citibank)尚未開始接受申請，使旗下小型企業客戶擔心，他們可能還沒申請，政府3490億元的紓困預算就已發放完。

銀行業人員指出，雖然政府表示正在處理顧客的貸款申請，但是貸款遲未發放多半是SBA的問題。SBA署長卡蘭薩(Jovita Carranza)6日在推特上表示，北卡羅來納州的「畢媞與布咖啡店」(Bitty & Beaus Coffee)連鎖店已收到貸款。儘管如此，仍有許多企業仍在等待紓困金。

杭廷頓銀行(Huntington Bank)周末收到1萬6000份貸款申請，相較之下，2019年SBA貸款申請為3萬5000份；該銀行執行長史戴諾(Steve Steinour)表示：「申請文件宛如海嘯襲來。」

雖然貸款申請數量之高，但是紓困金尚無法送到多數企業手上；維權團體小企業與創業委員會(Small Business & Entrepreneurship Council)主席凱倫‧凱利根(Karen Kerrigan)表示，小型企業和銀行對於貸款流程存有太多問題，希望政府能盡快解決。