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「疫情將大爆發」納瓦羅吹哨 遭川普淡化貿易顧問兩度嚴厲示警 川普說沒看過報告 還說「沒人說這將會發生」

世界日報 / 記者胡玉立／綜合報導

紐約時報報導，白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)早在1月29日即針對新冠病毒危機向川普政府提出最嚴厲警告備忘錄，指此危機可能讓美國損失數兆元，陷數百萬美國人於罹病或死亡風險之中；但川普7日在白宮記者會上說，沒看過納瓦羅的報告，也沒要求看。

川普說，他問過納瓦羅是否寫過備忘錄？納瓦羅告訴他，備忘錄提及疫情大爆發的可能性，但「沒人說這將會發生。」

備忘錄提出時，川普總統正試圖淡化疫情風險；川普至今仍對外聲稱，無人料到會有此災難性後果。

第一份備忘錄 川普認為是民主黨打壓

備忘錄證明，早在1月底，政府高層就有人預想到疫情爆發的嚴重程度，遠比川普當時公開承認的嚴重許多；紐時指出，川普處理此危機的種種疑點，特別是早期認定這是民主黨想趁機打壓他連任，可能會成為人們日後為其任期內表現定調的關鍵。

報導指出，備忘錄提出時，中國領導階層正陷入新冠肺炎疫情危機，川普政府試圖採取實質步驟應對；納瓦羅當時認為，有鑑於訊息是來自中國，政府「不該忽視出現大流行的危險。」

備忘錄指出，「由於缺乏免疫力、沒有疫苗或治療方法，新冠肺炎若在美國領土全面爆發，美國人將無法防禦，可能演變為全面大流行，危及數百萬人生命。」備忘錄提到，最壞情況下，美國可能有逾50萬人喪生。

第二份備忘錄：大流行恐上億人感染

紐時還取得納瓦羅在2月23日寫的第二份備忘錄，其中警告：「新冠病毒大流行可能性增加，美國可能有上億人感染，120萬人死亡。」

但當時，川普仍對此病毒威脅輕描淡寫，政府則打算向國會要求更多經費來解決此狀況，第二份備忘錄敦促立即從國會撥款至少30億元。目前無法確定川普是否看到這第二份備忘錄。

第二份備忘錄顯然是提供給川普成立的白宮應對危機工作小組成員，納瓦羅與其他多位資深官員對如何抗疫的意見嚴重分歧。

備忘錄寫道：「面對這起可能造成數兆元的經濟損失和數百萬人喪命的危機，特別工作小組若有任何成員在撥款時抱持謹慎態度，就是進錯了政府。」

醫護設備不足 估計還需10億個口罩

備忘錄還呼籲為醫護人員購買個人防護設備(PPE)，因為估計在4到6個月內會需要「至少10億個口罩」；川普政府後來向國會要求撥款25億元；國會最後批准80億元。

納瓦羅目前是川普政府處理醫療及相關設備供應鏈問題的主管，長期以來對中國政府和貿易行徑採取不信任態度。他和副國家安全顧問、中國問題專家博明(Matthew Pottinger)是少數幾位在1月間，敦促政府針對新冠肺炎日益嚴重威脅採取更嚴厲態度的官員。

但其他官員認為，他們的警告主要是出於對中國行為的擔憂。事後看來，他們的擔憂是先見之明。

中國旅行禁令 估計應該持續12個月

納瓦羅1月底的第一份備忘錄，針對「是否對中國實施旅行禁令」寫道：「如果大流行的可能性大於1％，即應立即發布中國旅行禁令。」納瓦羅建議，禁令最長可能需要持續12個月才會得到適當遏制。

川普在該備忘錄發表同一天，任命因應新冠病毒工作小組；第二天宣布禁止來自中國旅客入境，但此禁令並未全面設限，後來仍有許多來自中國的旅客入境。又過了數周，川普才開始採取更積極措施，以阻止病毒傳播。

川普 納瓦羅 新冠肺炎

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