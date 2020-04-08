執行2兆元紓困案 范恩突被拔官、交棒歐唐諾

規模2兆元的疫情經濟紓困方案如何執行，國防部代理督察長范恩(Glenn Fine)原本是國會成立的疫情因應稽核委員會(Pandemic Response Accountability Committee)主席，但他范恩6日突然接到職務異動通知，交棒給環境保護署(EPA)督察長歐唐諾(Sean W. O`Donnell)。

歐唐諾將兼任國防部督察長，直到范恩遺缺的繼任人選敲定為止。

范恩去職的原因至今不明，但自從水門案爆發後，行政機關為了加強內部監督，在部會機關中設立了獨立監察機制，川普的動作顯然破壞了延用數十年的制度；短短四天內，川普連續踢走兩名督察長，還透露對於另一名督察長感到不滿。

部分批評人士指出，川普的言行明顯違背領導統御的基本精神。

今年3月底，疫情因應稽核委員會根據國會立法而成立，2016年起擔任國防部督察長的范恩被指派擔任委員會主席。

川普3日知會國會表示，將撤換監督美國情報機構的督察長艾特金森(Michael Atkinson)，理由是艾特金森曾對國會議員洩露指出，有「吹哨者」舉報川普在電話交談中向烏克蘭總統施壓。

這份「吹哨者」的投訴後來引發國會的「電話門」調查，並讓眾院對川普啟動彈劾，但彈劾案後來在參院表決時，並未過關。

另一位被川普公開點名表示不滿的，是國土安全部督察長。

國安部督察長6日公布一份針對全美300家醫院進行調查報告指出，這些醫院面臨最大的問題在於檢測用具及醫護人員防護裝備的「嚴重短缺」或「普遍短缺」；報告內容與川普指稱美國比其他國家完成更多新冠病毒檢測的說詞，顯然不同。

非營利組織「政府監督計畫」(Project on Government Oversight)執行主任布萊恩(Danielle Brian)表示：「我們需要設立督察長，是因為我們出現了一個不受控制的總統，叫做尼克森，而我們的現任總統則企圖把督察長毀滅。」

布萊恩說：「過去這周發生的狀況，就是對督察長制度的全面攻擊。」

川普已於6日提名海關與邊境保護局(U.S. Customs and Border Protection)資深政策顧問艾本德(Jason Abend)擔任下屆國防部督察長。