慘！零售無薪假增百萬人 年底還有關店潮

新型冠狀病毒疫情重創零售業，上周又有近100萬名員工被放無薪假；近幾周已有6萬間店倒閉，但專家估計最糟的時刻還沒到來，年底前可能還會有1萬5000間店關門。

光是梅西百貨 (Macy`s)就要求12萬5000員工放無薪假，Gap和Kohl’s也各有8萬人；此外包括潘尼百貨(J.C. Penney)在內多家零售業者，也出現大規模裁員。

新冠肺炎疫情讓大型和小型零售業者都吃足苦頭，在麻州擁有兩間玩具加盟店Learning Express的德斯(Mike Derse)，苦撐後也忍痛向30名員工說抱歉，資遣全數員工。

他表示：「多數小店老闆只能過一天算一天，能撐過關店的幾個月嗎？老實說我也不知道。」

德斯透露原本希望申請紓困貸款支付員工薪水，但申請方式和時間等細節皆不夠清楚。

零售業面對景氣寒冬，不只受到消費者轉為網路購物波及，川普總統對中國加徵關稅，也導致30萬人失業；去年還有9300間店關門，Forever 21等品牌也宣布破產。

根據全球零售與科技顧問研究公司Coresight Research，政府下令「居家避疫」讓購物中心相當冷清，必須取消數百萬元訂單，業績一落千丈；近幾周已有超過6萬間店倒閉。

許多大型零售業者已背負龐大債務，業績若不回升撐不了多久。Coresight Research執行長溫斯維格(Deborah Weinswig)說：「我們預計部分最近宣布停業的店家，可能將無法繼續營業。這波衝擊不僅嚴重，更將持續一段時間。新冠肺炎完全是在傷口上灑鹽。」

疫情爆發前的低失業率和強勢美股也遭受重創，再加上失業或減薪，市場要重新具備消費能力和購買意願，目前仍遙遙無期。

擁有百家加盟玩具店遍布全國的Learning Express執行長雪倫‧狄米妮可(Sharon DiMinico)也表示，就算改為店前取貨和宅配，業績仍起伏不定。她說：「就算疫情結束，也將在民眾內心留下負面影響。」