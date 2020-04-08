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川普宣稱沒看過疫情警告備忘錄 但他的說法不知所云
華盛頓郵報報導，白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）1月底就提出警告新冠肺炎疫情大爆發可能性的備忘錄，美國總統川普表示，他從來沒有看過或要求看這份備忘錄。
川普7日在白宮例行新冠肺炎簡報上表示，「我耳聞他寫了一些關於疫情大爆發的備忘錄。我沒有看備忘錄，我也沒有要求看」。
川普說，他問過納瓦羅，納瓦羅是否曾寫過備忘錄。川普說，納瓦羅告訴他，備忘錄提及疫情大爆發的可能性。川普說，「沒人說這將會發生」。
根據紐約時報，納瓦羅1月29日即針對新冠病毒危機向川普政府提出最嚴厲警告，備忘錄指此危機可能讓美國損失數兆美元，數百萬美國人陷於罹病或死亡風險之中。
備忘錄指出，「由於缺乏免疫力、沒有疫苗或治療方法，新冠肺炎若在美國領土全面爆發，美國人將無法防禦，可能演變為全面大流行，危及數百萬人生命」。最壞情況下，美國可能有逾50萬人喪生。
納瓦羅2月23日寫第二份備忘錄警告，「新冠病毒大流行可能性增加，美國可能有上億人感染，120萬人死亡」。
華郵報導，記者向川普指出，納瓦羅寫備忘錄之時，他淡化疫情的嚴重性，川普表示，他必須當國家的啦啦隊。他說，「我不想要製造大混亂、恐慌等等。我不會衝去出然後大喊『這可能發生！這可能發生！』」
川普表示，如果他之前看過備忘錄，他依然會採取相同的措施，也就是限制美國和中國大陸之間的旅遊。他說，「我基本上做了備忘錄說的。這個備忘錄，你知道，從他的出發點來說是一個很好的備忘錄，我猜測啦，我還沒看過備忘錄」。
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