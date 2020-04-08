薪資保護貸款計畫 川普：將再投入2500億美元

美國總統川普7日舉行疫情說明會，指本周是相當相當痛苦的一周，呼籲全民遵守指示，終將打贏這場戰爭；川普並表示，將另外爭取國會支持，再投2500億美元入薪資保護貸款計畫。

針對呼吸器存量，川普說，目前聯邦還有8675個呼吸器隨時準備投入運用，聯邦政府隨時將呼吸器從疫情趨緩的各州召回，確保有足夠數量調度；另外，他也感謝包括通用汽車在內的大廠投入生產，川普表示，到六月底之前將會有11萬個呼吸器到位可供運作。

川普表示，藥物和療法的進程也很順利，雅培實驗室研發出來的5分鐘快篩檢測機制，大幅提升檢測數量和效率，喬治亞州和羅德島州將可適用。

全國過敏和傳染病研究所（NIAID）所長佛奇（Anthony Fauci）表示，目前注意到的問題是，有慢性病如糖尿病、高血壓、肥胖症和哮喘的族群，在治療過程中風險較高，插管經常導致其死亡，這是目前非裔美國人普遍面臨的併發症，現在治療團隊還無能為力，只能盡力給予最好的照顧。

川普7日表示，自己是對抗這波疫情的啦啦隊長，除了緊盯疫苗與療程研發、醫療設備是否到位，川普還表示，將向國會要求新增一筆2500億美元的預算，用以投入小企業管理局正在推動的薪資保護貸款計畫PPP（Paycheck Protection Program），幫多數美國人保住工作，作為未來經濟復甦的基礎。

川普過去曾主張薪資所得稅降稅政策，遭民主黨反對，川普7日接受媒體訪問時提到，他仍樂見降稅，現在是推動此事很棒的時機。