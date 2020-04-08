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羅斯福號風雲：染疫航母與海軍部長的「求救艦長笨蛋論」

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美國代理海軍部長失言去職 川普：沒必要

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導

美國海軍航空母艦羅斯福號風暴演變至今，除了船員感染新冠肺炎、艦長克羅齊爾（Brett Crozier）被解除職務，代理海軍部長莫德利（Thomas Modly）因失言引發眾怒，在7日宣布請辭，國防部長艾思博（Mark Esper）火速准辭。

但美國總統川普卻說，莫德利不必辭職，他也沒有下令要求莫德利辭職。

川普說，這是一個不幸事件，克羅齊爾是航空母艦艦長，身在軍中，卻對媒體發布公開信，「他以為他是海明威」。

川普表示，莫德利的確犯了錯，他不認識莫德利，且事前也不知莫德利要請辭；既然莫德利以不造成美國國防部與國家困擾為由請辭，他希望事件就此畫下句點。

克羅齊爾上月30日寄出一封長達4頁的電子郵件給美國海軍部示警，並批評海軍對此回應太慢。舊金山紀事報隔天披露信函內容，引發關注，美國海軍部本月1日宣布讓船上的官兵和水手輪番下船檢疫；克勞齊爾本人卻在2日以公開信件危害國家安全為由遭解職。

海軍代理部長莫德利6日登上羅斯福艦，透過廣播對官兵發表15分鐘演說，內容涉及譴責被解職的羅斯福號前艦長克羅齊爾「太天真或愚蠢」，讓艦上疫情成為焦點。莫德利也說，如果克羅齊爾有意為之，他的行為就是背叛海軍。

川普6日晚間評論此事，指莫德利的用詞「粗魯」，表示將調查此事；莫德利7日即請辭獲准，將由美國陸軍代理副部長麥克弗森（James McPherson）接任遺缺。

海軍 川普 航空母艦

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