川普開始擬定經濟重啟計畫 擬藉普篩先由小城鎮復原

彭博資訊引述未具名知情人士報導，白宮已經開始擬定讓美國經濟重回常軌的計畫，此計畫的重點在盡可能普遍篩檢新冠病毒，由疫情平靜的較小城鎮開始，視情況逐步讓人民回復工作等日常生活。

重災區如紐約、底特律、紐奧爾良等城市，則還不會急著解除居家避疫、社交疏離等嚴格管制措施。彭博說，計畫還在初步階段；受到紐約疫情呈現趨緩跡象的鼓舞，川普和經濟顧問們再度大膽討論讓美國人重返工作崗位。

白宮經濟顧問庫德洛周二（7日）接受福斯電視訪問就提到，「重新開放」可能在四到八周之內展開。而在白宮的一項活動中，庫德洛還很樂觀表示，一旦經濟活動重啟，「我想將會非常成功。」

知情人士向彭博透露的訊息則是，白宮希望能在30天內重啟經濟活動，也預期美國疾病控制與預防中心（CDC）和其他政府公衛專家會反對，擔心再爆另一波疫情。

國家過敏與傳染病研究所所長佛奇在華爾街日報訪談中說，美國人重返工作崗位，「不會像開燈那樣一下子點亮」，「會是在一定的限制條件下，逐步拉回來。」

上周，猶他州州長共和黨籍的Gary Herbert已經宣布，針對該州相對稀少人口發出普篩通知，希望州民不論有無症狀都上指定網站填寫問卷。檢測陽性者將追蹤管理。北逹科他州也有類以措施。