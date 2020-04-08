川普：WHO搞砸了 要研究是否暫停出資
美國總統川普周二（7日）在白宮的新冠病毒疫情簡報會上表示：「我們要暫停花在世界衛生組織（WHO）上的錢。」他說，「他們教大家做的事都是錯的，這實在很不好。」
川普認為，WHO對錯失警告新冠病毒的先機，「他們應該早幾個月要大家注意。」
媒體追問川普是否現在正值大流行之中，就直接凍結給世衛組織的資金，他此時又改說：「我並不是說我就要這麼做，」，「我們將研究關注對世衛的資助。」川普稍早在推特發文說，WHO真是搞砸了。「出於某些原因，雖然出資的主要是美國，卻非常以中國為中心。我們會好好看看這事兒。幸運的是，我拒絕了他們之前關於對中國保持邊境開放的建議。他們為什麼會給我們如此錯誤的建議？」
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