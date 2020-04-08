風險偏好回升 美元全面下跌

美元全面下跌，因風險偏好升溫，歐洲有些地區據稱考慮放鬆為遏制冠狀病毒傳播而採取的封鎖措施。由於沙烏地阿拉伯和俄羅斯試圖達成石油減產協議，澳幣帶動風險敏感貨幣走高。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）跌0.8%至99.9，美元落後所有其他G-10貨幣。日圓兌美元上漲0.4%。歐元兌美元上漲1.1%至1.0906；結束六天連跌。

英鎊兌美元漲1%至1.2353，風險偏好回升掩蓋了首相強生因感染新冠病毒被送入重症病房引發的政治顧慮。

美國總統川普的首席經濟顧問表示，白宮已開始計畫美國如何重新開放經濟。義大利開始考慮放鬆封鎖措施。

澳幣、挪威克朗和加幣表現領先，澳幣走強，也因澳洲央行表示如果市場狀況持續改善，則可能放緩購買債券。

澳幣兌美元一度上漲2%至0.6208，為3月31日以來最高，澳洲央行表示可能會在近期降低每日流動性操作的規模，另外該行還維持政策利率不變。

美元兌加元跌0.9%至1.3989；早前一度下跌1.2%。