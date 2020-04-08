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川普斥WHO以中國大陸為中心 可能不再投資
美國總統川普7日兩度譴責世界衛生組織（WHO），批評WHO搞砸防疫工作，拿著多數來自美國的資金，卻高度以中國大陸為中心；川普表示，將會保留要提供給WHO的運作資金，可能終結挹注。
川普7日上午發文抨擊WHO，指WHO一度建議美國對中國大陸開放國境，川普質疑，「為何WHO給我們這麼錯誤的建議」？
他在傍晚的疫情說明記者會上也主動提及此事，川普表示，WHO獲取美國的資金，卻批評美國在年初採取的旅行限制措施；川普說，「以中國大陸為中心形容WHO很恰當」。
川普表示，如今事實證明，WHO錯了；他也質疑，WHO可能很早就知道中國大陸發生疫情，而WHO錯失良機呼籲全球注意。
川普說，若WHO獲得的研究資金和它所產生的效益不成正比，身為最大挹注國的美國，將考慮是否還要投入資金；川普表示，他會調查此事，一步一步來，可能終止挹注資金給WHO。
不只川普對WHO不滿，過去這段期間以來，不少國會議員都將矛頭指向中國大陸隱匿疫情，且WHO是幫兇。
「美國人辛苦的納稅錢，不能用來作為宣傳中共謊言」，美國聯邦眾議員瑞森紹爾（Guy Reschenthaler）7日提出一項決議案，指美國是世界衛生組織最大捐助國，呼籲國會扣留聯邦挹注WHO的資金，直到WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）去職。
多次槓上川普的華裔醫師顧優靜（Eugene Gu）表示不同意見，他在推特上指出，不是世衛組織搞砸防疫，是川普；川普將美國的個人醫療防護設備送往中國大陸，卻沒清點剩下的庫存是否足以保護美國人。
顧優靜說，當美國疾病防治中心（CDC）首度宣布，美國人民生活將因新冠肺炎改變時，除了川普外，大家都明白事情嚴重性，而現在，是川普要將自己的失敗推到WHO身上。
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