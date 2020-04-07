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白宮發言人低調去職 傳新幕僚長要重整發言團隊

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
白宮發言人葛瑞珊（Stephanie Grisham）卸下發言人職務。 美聯社
白宮發言人葛瑞珊（Stephanie Grisham）卸下發言人職務。 美聯社

美國有線電視新聞網（CNN）報導，白宮發言人葛瑞珊（Stephanie Grisham）在未對外公布的狀況下，已卸下發言人職務，將回任第一夫人辦公室發言人；甫接任白宮幕僚長的梅杜斯（Mark Meadows）正在徵詢新的發言人。

白宮上回換發言人是在去年6月，桑德斯（Sarah Sanders）月底離任前，第一夫人梅蘭妮亞25日透過推特宣布，將由其辦公室發言人葛瑞珊接任白宮發言人；葛瑞珊接任白宮發言人後，並未離開第一夫人辦公室，而是在第一夫人辦公室增加發言人團隊成員。

CNN報導，葛瑞珊上任後，從未舉行任何一場記者會或說明會，也很少讓白宮記者在車道上採訪她；如今去職也僅淡出工作運作引發好奇，並未正式對外宣布，葛瑞珊還沒答覆CNN的詢問。

CNN報導，梅杜斯打算重整西翼發言團隊，鎖定兩人出任白宮發言人，包括曾任川普競選活動發言人的麥內尼(Kayleigh McEnany)與國防部現任發言人法拉（Alyssa Farah）。

白宮 第一夫人 CNN

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