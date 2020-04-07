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罹囊腫纖維化 6歲童：我是戰士打敗病毒

世界日報 / 編譯樊蕙／綜合6日電
田納西州一名罹患罕病的六歲男童，確診感染新冠病毒，並在二周後康復。圖／取自臉書
田納西州一名罹患罕病的六歲男童，確診感染新冠病毒，並在二周後康復。圖／取自臉書

田納西州一名罹患罕病的六歲男童，確診感染新冠病毒，並在二周後康復；他在影片中說：「我是囊腫性纖維化戰士，打敗了新冠病毒。」

男童喬瑟夫‧波斯坦(Joseph Bostain)罹患的肺部囊腫性纖維化(cystic fibrosis)疾病，會讓人體製造濃稠黏液，恐堵塞肺部，並妨礙胰腺功能；而對於已有疾患的民眾與年長者來說，感染新冠病毒特別容易有致命危險，尤其新冠肺炎恐導致呼吸困難與呼吸衰竭。

但如今喬瑟夫在確診二周後，成功戰勝新冠病毒，可以親自告訴大家他的健康狀況。

母親莎布麗娜‧波斯坦(Sabrina Bostain)在臉書上公布一段影片，可以看到喬瑟夫笑著說：「謝謝大家送來這些卡片、祈禱與禮物，我是囊腫性纖維化戰士，打敗了新冠病毒。」說完還秀出自己的二頭肌。

莎布麗娜在貼文中表示，喬瑟夫在3月19日確診感染新冠病毒；當時她寫道：「喬瑟夫在范德堡大學(Vanderbilt)醫學中心檢測出新冠病毒陽性！他出現發燒咳嗽和疲勞的症狀！他的免疫系統已因囊腫性纖維化受損！拜託大家為他祈禱！衛生部門已打電話來，我們現在要隔離二周！」她也懇請大家遵守保持社交距離的指南。

隔離二周期間，莎布麗娜經常更新喬瑟夫的狀態；她於3月26日寫道：「喬瑟夫的病情昨晚非常嚴重；他的發燒症狀在服用止痛退燒藥泰樂諾(Tylenol)後得到控制，還咳嗽一整晚，無法舒服休息；他一整天什麼都不做，好好休息！他還是笑容滿面，精神很好！」

她於3月28日寫道：「喬瑟夫昨晚睡得很好，咳嗽症狀也緩解了！腸道有些不適，也有點咳嗽，但咳嗽症狀似乎正逐漸減輕！進入新冠肺炎最後階段，就可以開始等退燒的那一天！」

到了4月1日，莎布麗娜貼文表示：「現在喬瑟夫可以自己告訴大家他的狀態！」

根據紐約時報統計，截至6日，田納西州新冠肺炎確診至少3802例、死亡65人；州長比爾‧李(Bill Lee)已頒布全州居家避疫令。

新冠肺炎 咳嗽 發燒

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