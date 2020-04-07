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統計不完全… 美國死亡人數 恐怕永遠是謎

世界日報 / 編譯郭宣含／綜合6日電

紐約時報報導，美國至今已有逾1萬人因新冠病毒死亡，但醫護人員、公共衛生專家與法醫皆表示，官方死亡數據未能如實反映國內新冠肺炎的死亡人數，實際死亡人數可能高出許多。

官方低估新冠肺炎死亡人數，可能是因為沒有一致的回報體制、檢測資源有限以及各州匆忙做出決策。

在許多郊區，法醫表示他們沒有試劑可檢測新冠肺炎；醫師現在認為，2月和3月初美國疫情尚未大爆發時，已有部分新冠肺炎死亡案例，但當時可能被誤判為流感或僅稱是肺炎。

美國針對新冠肺炎死亡案例並未設下統一的回報體制，加上檢測一直不足，有些州和郡便自行計算死亡案例，數目可能混淆不清，甚至是事後才將死亡人數補上。

約翰霍普金斯大學健康安全中心(Johns Hopkins University Center for Health Security)資深學者珍妮佛．納佐(Jennifer Nuzzo)表示：「我們充分認為有我們未算到的死亡案例。」

新冠肺炎爆發之際，回報機制也受到限制，當局因此漏掉多起新冠肺炎死亡案例，而且目前無法確定這個問題的嚴重性；有些死亡案例是病患過世後才檢測呈陽性，衛生當局也表示，官方死亡數據中有多例是死後檢測才確診的案例。

公衛專家表示，正確計算新冠肺炎死亡案例是了解疫情爆發的重要工具；疾病越致命，當局就必須更積極干涉民眾的日常生活。

目前聯邦政府在2021年之前，預計不會統計出新冠肺炎的最終死亡人數。

就算現在當局擴大檢測，州與地方衛生官員回報死亡案例時，資訊經常雜亂無章。雪上加霜的是，不同的地方政府採納不同的標準來歸納新冠肺炎死亡案例，有時甚至仰賴品質不佳的工具，可能會降低整體死傷人數。

研究死亡率的專家警告，科學家可能需要好幾個月的時間，才能盡可能算出美國新冠肺炎的正確死亡率；不過部分學者認為，學界可能永遠也無法計算出完整正確的死亡人數。

新冠肺炎 疫情

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