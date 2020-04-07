民眾受疫情衝擊 因年齡、收入有別

美聯社與公共事務研究所(AP-NORC)6日公布的聯合民調發現，美國人受到新冠病疫的衝擊，隨年齡與收入不同而有別；更有高達94%民眾盡量遠離人群，比3月中68%高出甚多，幾乎成為全民共識。

這項3月26日到29日針對1057位美國成年人所做的民意調查顯示，不管哪一年齡群、種族背景或政治認同，過去六周以來，害怕感染病毒的人巨幅增加，65%民主黨人「強烈擔心」受到感染，比31%共和黨人高出一倍多。

年紀45以下的美國成年人比45歲以上的，更擔心染疫，比例各為54%和46%；拉丁裔美國人則是各種族背景中，最擔心感染到病毒的族群，比例是64%，高於白人47%和非裔(黑人)45%。

雖然設法避免感染已成跨族裔、年齡、教育程度與收入水準的全民共識，再細分下去仍有程度上的不同，例如，92%六旬以上年長者會盡量避免接觸別人，30歲以下的年輕人，有78%會這麼做。

大學以上教育程度的美國人，有90%會盡量避免接觸他人，78%也會避免手觸臉；高中以下程度的分別有83%和66%會做這兩件事。家庭年收入5萬元以上者，有57%會囤積食物；不到5萬者，47%會如此。

也同樣是教育程度較低、家庭年收入較低的人說，他們家裡較可能有人遭到解雇，對家庭經濟造成打擊。教育程度較高、家庭年收入較多的人，則更可能志願或奉命在家上班。

幾乎所有家長都說，子女的托兒所、幼稚園或學校已停課，同樣，也是低收入階級說，停課對他們的衝擊比較大，家庭年收入5萬以下的家長，有72%擔心從此小孩的成績會更落後；同樣擔心的家庭年收入5萬以上的家長，佔56%。

較低收入(5萬以下)家長，有46%擔心從此不得享用學校提供的服務，高於高收入家庭的家長(22%)。低和高「收入群」家長，覺得有必要另尋托兒或安親班服務的比例也不同，分別是31%(低收入)比18%。

本次民調誤差範圍正負4.1個百分點。