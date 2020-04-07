即使持紅藍卡 染新冠病毒仍要扛大筆醫療費

擁有聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡)的民眾，萬一感染新冠肺炎，恐怕仍有大筆醫藥費必須傷腦筋。

全美大約有6200萬民眾參加聯邦醫療保險，其中絕大多數年齡在65歲以上，或者是身心殘障的年輕族群，都是特別容易感染新冠病毒的高風險對象。

對於病毒檢測的自費規定，雖然國會及主管機關已經取消，甚至擴大提供醫療服務範圍，但對於持有紅藍卡的民眾來說，倘若得了新冠肺炎，還是會有自掏腰包的可觀花費。

大約3750萬名紅藍卡持有人屬於基本版或原始版的聯邦醫療保險，這些民眾常常同時擁有其他保險，例如聯邦醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡)、雇主提供的保險計畫或差額保險(Medigap)。

基本版聯邦醫療保險包括Part A住院保險及Part B看診保險，自掏腰包的醫藥費額度不設上限。

對於610萬名只有基本版聯邦醫療保險，並沒有其他保險做為補充的民眾來說，如果住院可能在前60天裡有1408元自付額(deductibles)要繳；住院屆滿60天到90天之內，每天則有352元自付款(copay)要承擔。超過90天則以每天704元的自付款計算。

倘若必須轉進療養中心長期居住，前20天雖然沒有自付款，但從21天開始，每天則有176元自付款。

給醫生看病的部分，通常是在紅藍卡Part B看診保險範圍內，通常有198元的自付額，約有20%的醫療費用也要自行承擔。

擁有差額保險的紅藍卡持有人，這些自掏腰包的部分則會獲得全額或部分保險；不過，保險公司對於民眾參加差額保險訂有各種不同資格限制，每個月要繳的保費可能要數百元。