政治凌駕公衛？威州照辦初選 考驗選民是否敢出門投票

華爾街日報報導，保守派占多數的美國威斯康辛州最高法院下令，周二（7日）的全州選舉照常舉行，包括總統提名初選，阻擋了民主黨籍州長艾佛斯（Tony Evers）發布的緊急命令，將親自到場投票的選舉日延至6月9日以緩和疫情。

法院以4比2的票數做成裁定，與共和黨控制的議會站同一邊，選舉須如期舉行。這項裁定意味威斯康辛州與其他州逆向而行，美國已有十多個州宣布延後選舉，以遵從公衛專家建議，在疫情期間減少人與人之間的接觸。

威斯康辛州是唯一在4月舉辦親自到場投票初選的州，將是一大考驗，並檢驗選民在疫情期間是否敢出門投票，以及11月的大選是否踴躍投票。

在威州之後，外界現在的焦點轉向華盛頓州，那裡的美國最高法院正考量共和黨的要求，想阻擋將缺席投票截止期限延長六天至4月13日的法院命令，延期能方便選民改郵寄投票、不必冒著染病風險親自到投票所投票。

儘管在總統初選的部分幾無意外，但許多觀察家認為，投票率提高有助民主黨籍參選人與其盟友的氣勢，包括挑戰康州最高法院法官凱利（Daniel Kelly）位子的民主黨籍法官卡洛夫斯基。