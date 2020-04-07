雙親確診新冠 父握醫護手嚥下最後口氣 母心碎隔屏道別

「當護士宣告他心跳停止時，我們心也碎了。」紐約州新冠肺炎疫情蔓延，所有大型集會都被禁止，也限制家屬陪伴住院的至親走過人生最後一程，也不能為死者舉行緬懷告別式；一名雙親均確診新冠肺炎者6日在社交平台敘述心境，表示父親是在陌生人陪同下嚥下最後一口氣，母親與他自己都個別在家隔離，僅能隔著屏幕道別。他感嘆，無論生者或死者都應值得更好的陪伴。

「NBC New York」主播Adam Kuperstein於6日在Instagram上表示，他的父親初期確診新冠肺炎時僅有輕微的消化症狀，後來病情急轉直下，住進印第安納州首府的印第安納波利斯(Indianapolis)加護病房並使用呼吸器，一周後宣告死亡。

「父親離世時，身邊只有陌生的醫護人員緊握他雙手。」Kuperstein說，與父親結髮43年的母親、他本人以及手足，卻僅能隔著手機屏幕聆聽與做好心理準備，「但當護士宣告他心跳停止時，我們心也碎了」。

Kuperstein表示，父親病逝的消息無疑是全家人的惡夢，但無法於疫情下陪伴摯愛家人，更是這場惡夢最殘酷的部分。

他指出，由於母親也是新冠肺炎病患，即使幸運地只出現失去味覺與嗅覺等輕微徵狀，父親病逝時仍只能在家隔離，自己則因身處疫情震央的紐約市，也無法到母親身旁給予關心和慰藉。

「我過去無法想像身體強壯的『Aba』(希伯來語的爸爸)會進入加護病房、戴上呼吸器，現在也難以想像日後沒有他的生活」他說，尤其母親更是所有人中承受打擊最大者，此刻不應獨自在家面對惡耗；「但我們連一個擁抱都無法給予」，感嘆面對生死，無論生者或死者，都應值得擁有更好的陪伴。

Kuperstein也在該文末緬懷父親，表示父親身為一名大屠殺倖存者之子、身無分文來美打拚、為家人犧牲奉獻卻不求回報，他以一生獲有諸多成就的父親為榮，希望藉此分享經歷，鼓勵大眾不可忽視任何罹患冠狀病毒的輕微症狀。

此外，他也再次向所有醫護人員送上祝福與感謝，「儘管我們沒有機會認識或親自感謝照料父親的醫護人員，但我知道他們盡了全力」，希望大眾在嚴峻疫情下向摯愛表達關心，也對所有第一線防疫人員及必要在外工作者表達感謝。