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居家避疫…春暖花開婚禮夢難圓 40對華裔新人延後婚期

世界日報 / 記者賴蕙榆／紐約報導

新冠肺炎疫情影響，紐約大型活動與非關鍵行業被迫暫停，這讓不少想在春暖花開季節結婚的佳偶夢碎；在華人婚紗業服務的蒂芬尼表示，3月本是婚紗業開始為新人拍攝結婚照的時期，無奈居家避疫令生效後，已讓其店內逾40對新人延後婚期，也擔憂就算復工也早錯過花卉大開的全盛時期，今年將有更多人取消婚禮，連帶影響餐館、花店等相關行業生意。

在法拉盛知名婚紗店服務的蒂芬尼表示，紐約頒布的居家避疫令在上月22日生效前，就接獲新人決定延後婚禮通知，理由包括國內親人赴美簽證批不下來、以及拿了簽證卻不被放行等；蒂芬尼感嘆說，她最後一單客戶是在3月14日舉行婚禮，原訂15桌客人最後只席開八桌，「華人結婚多數希望親人、好友可以齊聚，到場感受熱鬧氣氛、分享喜悅心情」，表示自己能理解眾人無奈取消婚禮的心情，也未對客戶額外收取違約金。

「但居家避疫令生效三周來，已有超過40對新人決定延後婚期，擔心若疫情持續發展，甚至到年底前都無法順利復工，恐損失近50萬元」，蒂芬尼說。

此外，她也說，一般婚禮籌畫還需花費三個月到半年時間，但隨著紐約市已開始進入花開季節，疫情擴散下也無法帶新人到曼哈頓中央公園、長島、布碌崙(布魯克林)植物園取景拍攝結婚照，後期包括打印、包裝成冊、聯繫花店、餐飲業等程序都將延遲，「沒有人希望自己的婚禮因著急而不完美」，估計今年所有婚紗業都恐流失大量客源。

有近十年行業服務經驗的蒂芬尼表示，婚紗業一直是忙碌的行業，她也熱中於從早忙碌到晚，聆聽新人的愛情故事並為他們打造浪漫婚禮；她說，起初以為暫時歇業兩周的居家避疫可讓她喘口氣來修整、陪陪上小學的孩子等，「但沒想到一停就是失業，且恐達數個月」，當前家中經濟來源僅剩丈夫支撐，希望疫情早日過去，她已迫不及待復工。

新冠肺炎 紐約

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