美國業者反對政府變更晶片出口管制 稱對產業影響太大

美國業者反對美國政府準備變更晶片出口管制的規定，擔心特定半導體和其他技術對中國大陸的銷售會受影響，同時還強調半導體這次在因應新冠肺炎疫情發揮了功用。

九個業界團隊聯名致函美國商務部，敦促部長羅斯允許在新規則實施前徵詢公眾意見，以避免意想不到的後果。

由美國半導體產業協會（SIA）、美國全國對外貿易委員會（NFTC）、國際半導體設備暨材料協會（SEMI）以及其他六個業界組織簽署的一份信函說，上述調整可能「對半導體業、其全球供應鏈乃至於整體科技業產生重大影響，」

信中提到這次公共衛生危機：「半導體推動醫療專業人員用於治療大眾的先進醫療設備的功能」，並促進遠程工作。

路透上周曾報導，美國官員就管制對陸高科技出口的新規達成共識。幾位消息人士告訴路透，新規旨在防止中國獲取美國商用先進技術，然後轉化為軍用。

路透也在上周報導，官員已同意採取新措施，要求使用美國半導體製造設備的外國公司需先獲得美國的許可，才能向中國華為供應某些晶片。

SEMI會長Ajit Manocha上周五再次致函美國總統川普，這一變更將損害美國晶片製造設備出口，這些出口每年逾200億美元。