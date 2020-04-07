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市場會令美國石油自動減產 川普無意加入正式減產協議

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
美國德州西部城鎮Midland一處油田幫浦。 歐新社
美國德州西部城鎮Midland一處油田幫浦。 歐新社

美國總統川普周一（6日）發出至今為止最強信號，美國可能不會加入沙烏地阿拉伯、俄羅斯和其他主要產油國的協調減產行動，因為自由市場的運作將自動縮減美國石油生產。油價這波崩跌已讓美國頁岩油業數千工作職位不保。

不管協議減產或是被市場機制抑制產量，市場相信石油供給會降低，在石油輸出國家組織與夥伴國（OPEC+）本周四緊急會議之前，國際油價今天上午回穩反彈。10時左右，5月交割的西德州原油大漲3.6%，站上每桶27美元。6月交割的布蘭特原油也上漲2.7%，報33.94美元。

川普在華府回答記者石油減產問題時說：「如果你相信市場機制，我想減產會自動發生。」彭博資訊指出，這說詞與他上周與幾位頁岩油業大公司會談後，不做明確政策宣布的態度相呼應。雖然川普推文大吹全球減產1,000萬到1,500萬桶石油來穩定油價，他至今對美國是否也參與其中保持沈默。

川普也提到，美國還沒被要求參與減產，「還沒有人來問我，」他說，「如果他們問我，我會做決定。」然而是什麼決定？美國會加入協調減產行列嗎？川普只回答：「產量減少已經自動發生，」他強調這是供給與需求機制使然，「他們（指美國頁岩油業者）很認真削減產量了。」

川普 油價 俄羅斯

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