美聯準會再度出手 提供受疫情影響中小企業周轉融資

聯準會（Fed）周一宣布，將成立一套機制，透過美國政府的新冠肺炎振興經費，放款給參與中小企業貸款的銀行，以支持受疫情衝擊的中小企業。

Fed發布新聞稿說，此機制開放定期融資給銀行，銀行則以美國小型企業署（SBA）的薪資保護計畫（Payroll Protection Program）核發的貸款為擔保。

這項規模3,490億美元的機制，是美國總統川普已簽署的2.2兆美元紓困措施的一環。按此計畫，銀行得提供貸款給中小企業以支付薪資、租金、水電費支出，期限最高可達八周。若業者保留或回聘員工，貸款將轉為補助。

銀行也有別的替代方案：以PPP專案貸款為擔保，透過貼現窗口向Fed融資。不過，曾任職於Fed和財政部的PGIM固定收益首席經濟師 Nathan Sheets表示，銀行可能不願這麼做，因為怕沾上使用貼現窗口的汙名。